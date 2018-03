Leuven krijgt grootste pop-up escape room

Op het Ladeuzeplein in Leuven kan je vandaag en morgen gratis ronddwalen in de grootste pop-up escape room ter wereld.

Een groep Leuvense (oud-)studenten, verenigd in Papaya Events, bouwde op het Ladeuzeplein in Leuven een doolhof met 18.000 kratten bier. Het doolhof omvat 800 tot 900 meter wandelgangen en is 1.600 vierkante meter groot. Daarmee is het doolhof, volgens de (oud-)studentengroep, de grootste pop-up escape room ter wereld.

Toegang tot Ladeuzeplein

Het doolhof is er niet zomaar gekomen. Papaya Events stootte tot drie keer toe op een negatief advies van de stad en de lokale politie. Studenten hebben bij het schepencollege geen goeie reputatie. Met het project hoopt de jongerengroep een vruchtbare samenwerking met de stad op te bouwen.