Aan de universiteit van Californië kunnen leerlingen tijdens de examens ontspannen dankzij lama's. De dieren lopen op het schoolterrein om de studenten even af te leiden, want ze mogen de dieren voeden, verzorgen of een hindernissenparcours laten afleggen. "Het slagen van dat parcours doet de studenten geestelijk goed, net als even aan niets anders dan de lama's denken", klinkt het bij de universiteit.