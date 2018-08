In Florida werd een autodief gelokaliseerd op een veld en dankzij koeien in de boeien gedreven. Drie dieven stalen een auto en veroorzaakten daarmee een ongeval. Eén van de dieven kon direct worden opgepakt, de twee andere vluchtten de nabijgelegen velden in. De tweede dief kon snel gevonden worden. De derde dief kon gelokaliseerd worden dankzij helikopterbeelden op een veld. De koeien op dat veld achtervolgden de derde dief, die daardoor makkelijk kon gevonden worden.