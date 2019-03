Koala kruipt in auto om te genieten van de airco

Wijnboer Tim Whitrow ging maandag zijn wijngaard controleren in het Australische Adelaide. Hij had de deur van zijn wagen opengelaten zodat zijn hond kon in - en uitstappen. Ook de airco stond nog aan om de hond wat verfrissing te geven. Maar een koala zag zijn kans mooi om in de auto te springen en mee te genieten van die airco.

Whitrow probeerde de koala lange tijd op een vriendelijke manier uit de auto te krijgen.Uiteindelijk heeft hij het dier van zijn dashboard moeten trekken en uit de auto kunnen duwen. De wijnboer raakte de wilde koala meermaals aan, iets waar hij door een woordvoerder van het Ministerie van Milieu voor op de vingers wordt getikt in Australische media.

“In een situatie zoals deze raden we aan om gewoon de autodeuren te openen en de koala rustig met een paraplu of opgerolde krant richting een deuropening te duwen. Trek nooit een wild dier naar je toe en probeer het niet aan te raken of op te pakken.”