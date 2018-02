Kikker Romeo zoekt 'match'

De Global Wildlife Conservation, een organisatie die zich inzet voor bedreigde diersoorten, is op zoek naar soortgenoten van kikker Romeo. Want voor zover onderzoekers weten is hij de laatste van zijn soort. Om ervoor te zorgen dat de soort niet helemaal uitsterft, willen ze op expeditie gaan naar Bolivia, waar de kikkers vroeger vaak opdoken.

Onderzoekers plaatste een ‘datingprofiel’ online om een match te vinden voor Romeo. Met de actie willen ze geld inzamelen om op expeditie te gaan naar Bolivia, waar Romeo vandaan komt. Daar willen ze op zoek gaan naar een soortgenoot, zodat Romeo zich kan voortplanten.

Het doel is om 15.000 dollar in te zamelen om zo tien expedities naar Bolivia te organiseren. Wie zelf een donatie wil doen, kan dat via de website van Global Wildlife Conservation.