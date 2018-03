Kies vanaf nu altijd het juiste paasei

Wie binnenkort paaseitjes in huis wil halen, hoeft zich niet meer te beperken tot witte, bruine of zwarte chocolade. Nooit eerder was er zo veel variatie: van gember tot wasabi, suikervrij of zwarte peper. Bij Albert Heijn alleen al liggen er 33 verschillende smaken in de rekken, vorig jaar waren dat er 19.

Ondanks de steeds gewaagdere en experimentele smaken, kiezen toch nog altijd veel chocoladeliefhebbers voor het traditionele paasei. We helpen je op weg om je lievelingssmaak te vinden tussen de verschillende eitjes van de belangrijkste huismerken.