Mason Millian, het zoontje van Kevin De Bruyne en z'n vrouw Michèle is gisteren, 3 jaar geworden. Het thema was Jurassic World. Of beter gezegd: Mason's world. Er liepen ook 'dinosaurussen' in en om het huis van de De Bruynes. Kosten noch moeite werden gespaard om Mason een heerlijke verjaardag te geven.