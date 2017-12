Kerstolifant geboren in Planckendael

De zoo van Planckendael heeft een kerstbaby: olifant May Tagu is gisteren bevallen van een kindje. Omstreeks 13.03 uur beviel de zus van Kai-Mook temidden van haar familie. Een naam voor het kerstekindje is er nog niet. Planckendael vraagt om te stemmen op de naam.

Na 629 dagen was het eindelijk zover voor May Tagu: ze mocht haar kindje ter wereld brengen. Zoals dat dan gaat bij olifanten, stond de baby snel op zijn poten en stak hij zijn slurfje in de lucht om te kunnen drinken van de moedermelk.

De zoo wil het publiek betrekken bij de gebeurtenis en laat daarom mensen stemmen op de naam van de 'kerstolifant' via haar Youtube-kanaal.