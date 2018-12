De Sint is nog maar net vertrokken en daar is de kerstman al. In Hasselt werd hij vandaag feestelijk ontvangen met een stoet door de stad. Zijn rendieren heeft hij thuis gelaten, zijn slee werd voor de verandering getrokken door paarden. Daarna trok de Kerstman naar Winterland, waar hij een eigen huis heeft. Daar kunnen de mensen hem de komende weken komen bezoeken.