Kerstbaby Planckendael krijgt naam

Het olifantje dat op kerstdag het levenslicht zag in Planckendael zal 'Suki' heten. Dat heeft het Mechelse dierenpark bekendgemaakt. 14.000 mensen brachten hun stem uit op één van drie door de olifantenverzorgers aangeleverde namen en 71 procent van hen koos voor 'Suki', wat 'geliefde' betekent.

Suki is het tweede jong van May Tagu, die eerder in 2015 haar baby Q verloor door leverfalen kort na de geboorte. De vader is stier Chang, die intussen naar Kopenhagen verhuisd is omdat zijn 'kweekwerk' in Planckendael erop zat: naast May Tagu moeten binnenkort ook haar zus Kai-Mook en hun mama Phyo Phyo bevallen. De kerstbaby, opnieuw een vrouwtje, stelt het volgens Planckendael goed en is al opgenomen in de olifantenfamilie.

Het kleintje valt al door het grote publiek te bewonderen en wie dat wil, kan ook het natuurbeschermingsproject in India steunen waaraan Planckendael meewerkt om de harmonie tussen olifanten en mensen in de regio te herstellen. Je kan vrijblijvend een gift doen wanneer je een foto maakt van jezelf met de afbeelding van Suki in de fotobooth van Planckendael.