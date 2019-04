Ken jij 'caulilini' al? Nieuwe groente in de maak

Caulilini is een nieuwe variant van bloemkool. Ook de naam is afgeleid van het Engelse woord voor bloemkool 'cauliflower'. Caulilini is fijner en ook zoeter als de bloemkool zoals wij die nu kennen.

Verschillende smaak

Volgens mensen die de groente al proefden, smaakt caulilini helemaal niet naar bloemkool. Bedenker Rick Harris zocht twee jaar lang naar de perfecte smaak. Hij combineerde daarvoor twaalf verschillende zaden. Uiteindelijk vond hij de perfecte combinatie van drie verschillende zaden.

Momenteel gebruiken sommige Amerikaanse koks de groente al om te experimenteren met nieuwe recepten. De groente zou het hele jaar lang geoogst kunnen worden in Salinas, Californië. De bedoeling is dat de groente nationaal verspreid wordt in de Verenigde Staten. Of de groente nadien de oversteek maakt naar Europa is nog niet duidelijk.