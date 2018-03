Kapsel van Russische politica gaat viraal

Twitter is helemaal in de ban van deze Russische senator, of beter gezegd: van haar kapsel. En dat is niet de eerste keer want om de zoveel tijd gaat haar opvallende haarsnit viraal.

De 62-jarige Valentina Petrenko is een Russische senator die de Republiek van Chakassië vertegenwoordigd. Ze is lid van Verenigd Rusland, de politieke partij die president Vladimir Poetin steunt. Maar Twitter heeft weinig interesse in haar politieke standpunten, wel in haar kapsel.

Pruik?

En toegegeven: dat kapsel ziet er op zijn minst gezegd bijzonder uit. Is het een pruik? Hoe blijft het zo rechtop staan? En wat vraagt Petrenko precies als ze naar de kapper gaat? Het zijn allemaal vragen die online steeds opnieuw gesteld.

Petrenko zelf is de vragen over haar kapsel in ieder geval kotsbeu. “Neen, ik draag geen pruik”, verzekerde ze al in 2015 aan een Russische radiozender. “Ik heb krullen en ik steek ze op met veel haarspelden, dat is alles.”

