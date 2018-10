Kanye West volgt basketmatch in Houthalen

Gisterenavond volgde Kanye West in Houthalen-Helchteren (Limburg) een basketbalmatch. Tijdens een wedstrijd van het Amerikaanse JBA USA Team tegen Hubo Limburg United Academy dook de miljonair plots op in Sporthal Lakerveld. Hij wandelde rustig naar een plaatsje in de tribune terwijl de 1.200 toeschouwers uit hun dak gingen.

Kanye, de Amerikaanse rapper, nam plaats naast JBA-stichter LaVar Ball. De echtgenoot van Kim Kardashian was niet de hele match aanwezig, hij volgde in de sporthal het vierde kwart van de wedstrijd.

Supporters hadden al een vermoeden dat Kanye naar de wedstrijd zou komen kijken. Toen hij bij de start niet aanwezig was, hadden ze echter niet meer verwacht dat hij toch nog zou opduiken.