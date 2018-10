Kanye West op bezoek bij Trump: “Ik hou van deze man”

Kanye West heeft onder grote media-aandacht vandaag een bezoek gebracht aan Amerikaans president Donald Trump in het Witte Huis in Washington DC. De rapper, een van de grootste supporters van Trump, droeg een Make America Great Again-petje en hield een ruim tien minuten lange monoloog in het Oval Office voordat Trump en hij elkaar knuffelden achter de presidentiële desk.

Kanye bracht verschillende politieke onderwerpen ter tafel en vertelde onder meer over zijn petje (“Het geeft me altijd kracht”) en bipolaire stoornissen. Ook beschreef hij zijn plannen om samen met Apple een duurzaam vliegtuig te ontwikkelen. Voor dat laatste liet hij een plaatje op zijn telefoon zien, waarbij hij per ongeluk zijn ontgrendelingscode (“0000") van zijn telefoon aan de hele wereld toonde.

Trump luisterde al die tijd geboeid naar Kanye en trok zijn mond pas weer open toen hij klaar was. “Ik moet zeggen, dat was behoorlijk indrukwekkend”, zei de president. Hij zei ook dat Kanye altijd voor hem mag spreken en dat de rapper slim is en snapt hoe het zit. Trump ziet in hem zelfs een presidentskandidaat, iets waar al jaren over wordt gespeculeerd. “Hij zou het kunnen”, aldus Trump. “Maar alleen na 2024”, voegde Kanye daar zelf aan toe.

Kanye was overigens niet de enige bekende naam die vandaag het Witte Huis bezocht. Ook zanger Kid Rock en voormalig Beach Boys-lid Mike Love waren langsgekomen om getuige te zijn bij de ondertekening van de Music Modernization Act, waarmee de afhandeling van royalties, met name voor streamingdiensten, beter wordt geregeld.