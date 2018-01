Kai-Mook bevallen van eerste jong

De bekendste olifant van Vlaanderen, Kai-Mook, is vanochtend bevallen van haar eerste jong. Dat meldt Gazet van Antwerpen op basis van de dierentuin.

Het gaat om het tweede olifantenjong voor Planckendael in korte tijd, na kerstekind Suki. Er staat later dit jaar trouwens ook nog een derde bevalling op het programma, want ook Phyo Phyo, de mama van Kai-Mook, is zwanger. Een naam voor deze nieuwe spruit is er nog niet.

Morgen geeft Planckendael meer informatie om 11 uur op een persmoment, vanaf 11.30 uur kan iedereen het olifantenjong bezoeken.