KAART: In deze bossen mag je spelen

De paasvakantie is gestart en het goede weer staat voor de deur. Hét moment om met je kinderen buiten te spelen. Bossen zijn daar de ideale locatie voor, maar toch mag het niet overal. In heel veel bossen zijn speciale speelzones ontwikkeld waar kinderen vrij kunnen spelen. Agentschap Natuur en Bos lijstte de zones op, VTM NIEUWS goot ze voor jou in een kaart.

In totaal zijn er drie soorten speelzones:

Permanente speelzones: Enkel min 18-jarigen en hun begeleiders mogen de paden verlaten. Kampen tot 1 meter hoogte mogen gebouwd worden.

Zomerspeelzones: Dit zijn extra speelzones die enkel toegankelijk zijn van 1 juli tot 31 augustus en meestal in de buurt van kamphuizen en -plaatsen liggen.

Vrij toegankelijke zones: Hier mag jong en oud de paden verlaten, maar mogen geen kampen of touwenparcours gemaakt worden.

Natuur en Bos

Bekijk hieronder waar de speelbossen zich in jouw buurt bevinden. Zij zijn aangeduid in het donkergroen. Tip: Zoom goed in, want sommige plaatsen zijn niet zo groot. Kijk ook zeker of na of het om een permanente of een zomerspeelzone gaat. Om die laatste te betreden, moet je nog enkele maanden wachten.

Meer info over de speelzones en hoe je er zelf kan aanvragen, vind je op de website van Natuur en Bos

