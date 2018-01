KAART: Beste bierplekken in ons land

De internationale bierwebsite RateBeer heeft haar lijst gepubliceerd van de 'Beste Bierbestemmingen' in de wereld, zoals u gisteren ook al bij ons kon lezen. Ook in ons land worden alle beste bierrestaurants, -cafés en handelaars opgelijst. VTM NIEUWS bracht ze voor u in kaart.

Café 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' uit Eizeringen (Lennik) in Vlaams-Brabant is zelfs verkozen tot beste bierbestemming ter wereld.

Er vielen nog Belgische bestemmingen in de prijzen. Zo is het Antwerpse Café 'Kulminator' uitgeroepen tot de op vijf na beste bierbestemming ter wereld. 'De Heeren van Liedekercke' uit Denderleeuw staat op plaats dertien, het 'Oude Schooltje' van de Struise Brouwers in Oostvleteren staat op plaats 14.

Scoren ook hoog: brouwerij Cantillon (20), Moeder Lambic Fontainas (22) en Moeder Lambic Sint-Gillis (28), allemaal uit Brussel.

