Japanner bouwt robot van 8,5 meter

Masaaki Nagumo droomde er altijd al van om in een reuzenrobot te kunnen zitten en een ‘ritje’ te kunnen maken. Die droom ging vandaag in vervulling. In de buik van de 8,5 meter hoge Landwalker-Mononofu deed hij een tourtje. Het gevaarte uit de loods krijgen om ook samen de buitenwereld te gaan verkennen, wordt echter andere koek: de robot is te groot om door de deur te passen en zal dus opnieuw ontmanteld moeten worden.

De 44-jarige ingenieur maakte twaalf jaar geleden al een grote robot, de Landwalker. De huidige versie is een verbeterde versie van die eerste robot, al moet er nog wat gewerkt worden aan de mimiek en bewegingsskills van de robot.

De robot is 8,5 meter hoog en weegt meer dan zeven ton. De rechterarm bevat een luchtdrukpistool in de vorm van een bazooka waarmee sponzen ballen tegen 140 km/u kunnen worden afgeschoten.

De robot wordt enkel gebruikt voor entertainment en zou zo’n 100.000 yen (755 euro) per uur kosten als je ‘m wil huren. Maar dan moeten ze LW-Mononofu wel eerst uit de hangar krijgen, waardoor hij opnieuw uit elkaar zal moeten worden gehaald. De deur is immers niet hoog en breed genoeg.