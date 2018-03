Britton Hayes was op safari in de Serengeti toen hij en zijn gids opeens drie jachtluipaarden tegenkwamen. Een kwam op de motorkap zitten, een ander kwam opeens binnen in de wagen. Britton bleef kalm en filmde het tafereel. Hij vermeed oogcontact, omdat het dier hem anders als een bedreiging had kunnen zien. "Ik stond doodangsten uit, maar gelukkig was hij snel weg", klinkt het opgelucht.