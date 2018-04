In Australië zijn tientallen haaien gespot voor de kust van North Strandbroke Island, vlakbij Brisbane. Op luchtbeelden is te zien hoe de haaien een school vissen achtervolgen.

Ook in de Australische staat New South Wales en in het zuiden van de staat Queensland waren de laatste dagen soortgelijke taferelen te zien. Verschillende populaire stranden of surfplekken zijn uit voorzorg gesloten.