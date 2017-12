Indiase held redt verdwaald olifantje

Een Indiase man heeft een verloren gelopen olifantje gered. Hij haalde het olifantje uit een greppel en bracht het op zijn schouder in veiligheid. Een opmerkelijke prestatie, want de redder van de kleine olifant weegt twintig kilogram minder dan de olifant zelf.

Palanichamy, een medewerker van de dienst natuurbeheer in India, kreeg op 12 december aanvankelijk een oproep over een andere olifant die de weg blokkeerde. Hij kon de olifant de jungle indrijven en merkte daar een olifantenjong op dat vastzat in een greppel.

Volgens de man was de olifant die de weg blokkeerde, de moeder van het olifantenjong in de greppel. Dat vertelt hij aan de Britse omroep BBC. Ze was duidelijk in paniek omdat haar jong vastzat.

(Lees verder onder de foto)

Schrik voor aanval

Het olifantje in de greppel was te uitgeput om er zelf nog uit te geraken. Het team kon het jong uiteindelijk uit zijn hachelijke situatie bevrijden. Palanichamy vertelt aan BBC dat hij besloot het jong alleen te dragen omdat ze schrik hadden dat de moeder hen anders zouden aanvallen.

Herenigd

Een straffe prestatie van de man want het olifantje woog maar liefst honderd kilogram, dat is twintig kilogram meer dan de man zelf. Het olifantje werd uiteindelijk in de buurt van de moeder achtergelaten. Het reddingsteam bleef nog even wachten maar het team schrikte de moeder waarschijnlijk af. De volgende dag kwamen ze terug en zagen ze het olifantenjong niet meer. Uit de pootafdrukken konden ze afleiden dat het jong waarschijnlijk samen met zijn moeder terug de jungle was ingetrokken.