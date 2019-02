Iemand zijn kangoeroe kwijt? Er huppelt al drie weken lang eentje rond in Kruishoutem

De politie Vlaamse Ardennen is op zoek naar het baasje van een verdwaalde kangoeroe.

De mysterieuze kangoeroe uit Kruishoutem blijkt al sinds oktober in de streek rond te springen, want toen al hebben mensen uit Wannegem, bij Kruisem, hem kunnen filmen. Hij zat toen langs de kant van de weg en probeerde onder een hek in een tuin te geraken. 't Blijft een raadsel van wie hij is.

Wie zijn kangoeroe kwijt is of weet vanwaar het in Kruishoutem geziene exemplaar afkomstig is, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het telefoonnummer 055/33.88.88 of met een mail naar pz.vlaamseardennen@police.belgium.eu.