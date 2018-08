Een vreemd maar toch romantisch verhaal uit de Verenigde Staten. Daar gaan twee identieke tweelingen trouwen met elkaar. Nick en Kassie leerden elkaar kennen op school. Ze zaten in dezelfde klas en werden meteen verliefd op elkaar. Nick vertelde zijn tweelingbroer Zack over Kassie’s tweelingzus Krissie. Later begonnen ook zij met elkaar te praten via Facebook.

De koppels verloofden zich op hetzelfde moment, maar trouwen zal op verschillende dagen gebeuren. “We blijven twee aparte koppels”, klinkt het daarover.