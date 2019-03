Een pasgetrouwd koppel zag in Argentinië haar huwelijksfeest in het water vallen. Er was hevige storm voorspeld, maar die bleef uit tot tijdens het feest. Het koppel dacht dan ook dat ze geluk hadden gehad en een prachtige avond aan hun huwelijksdag konden breien. Dat was echter buiten de storm gerekend, die heel wat schade aanrichtte in de feestzaal. Gelukkig vielen er geen gewonden.