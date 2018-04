Huis valt in de oceaan

In Michigan, in de Verenigde Staten, is een huis onbewoonbaar verklaard nadat een muur ervan in de oceaan belandde.

Het huis, waarvan de zijmuur lang een klif naar beneden stortte, was al tientallen jaren in het bezit van dezelfde familie. Die merkte wel dat de waterlijn verschoof, maar had nooit gedacht dat zo iets ergs zou kunnen gebeuren. De bewoonster en haar man waren tv aan het kijken, toen plots een deel van hun huis afscheurde en in de oceaan viel.

Wat er nu met het huis zal gebeuren, is nog onduidelijk. De verzekering van de bewoners dekt in elk geval geen kosten als gevolg van aardverschuivingen.