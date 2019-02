Honderden mensen hebben in het Wright Park in Tacoma, in Washington, deelgenomen aan een gigantisch sneeuwballengevecht. Bewoner Stacy Stevens had daartoe opgeroepen op Facebook. Al snel hadden meer dan drieduizend mensen interesse in het evenement. Enkele honderden namen uiteindelijk ook deel. En bij zo'n groot sneeuwballengevecht komt een schild al eens van pas. Al is het een picknickbank of slee.