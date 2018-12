Honderden kerstmannen roetsjen van berg voor het goede doel

Ongeveer driehonderd kerstmannen en -vrouwen gingen al skiënd van de berg af in de Amerikaanse staat Maine. Ze doen dat om geld op te halen voor het goede doel.

Ondanks de regen was de opkomst goed, stelt de organisatie. Het evenement vindt jaarlijks plaats in het dorpje Newry. Deelnemers moeten in vol ornaat de ski’s op, dus inclusief witte baard en rood pak. Het geld dat ze ophalen, gaat naar lokale onderwijsprojecten. Karren Williams deed al vaker mee, maar heeft toch geoefend, zegt ze tegen AP. Gekscherend zegt ze: “Je moet vaak ho-ho zeggen als je naar beneden gaat.”