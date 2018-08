Honderden dode schildpadden in Mexico

In het zuiden van Mexico werden honderden dode schildpadden teruggevonden. Het gaat om dwergschildpadden, die op dit moment met uitsterven bedreigd zouden zijn. De dieren zijn waarschijnlijk gestikt in visnetten. Toen ze gevonden werden, verkeerden veel van de dieren al in staat van ontbinding.

Zeeschildpadden worden tussen mei en september wel vaker waargenomen voor de kust van Mexico, omdat ze daar dan eieren leggen. De kans bestaat dat ze tijdens die periode zijn vastgeraakt aan visnetten, dat zou verklaren waarom ze zo mooi naast elkaar blijven liggen. Er werd deze week al op verschillende momenten een grote groep dode schildpadden gevonden. De dieren zijn zo'n 75 centimetres groot en wegen ongeveer 45 kilo.