Hoe lang duurt de ideale powernap?

Anderhalf uur, een uur, een half uur? Hoe lang duurt een ideale powernap? En zijn die powernaps überhaupt wel zo goed voor jou? Wij zochten het - naar aanleiding van de Internationale Dag van de Slaap - voor je uit.

Het ideale dutje duurt volgens slaapexperten tussen de twintig en de dertig minuten. Dan raak je niet in een diepe slaap, maar wel perfect om even weg te dromen.

Namiddag

Maar ook op welk moment je een dutje doet, is van belang. Als je al van zeven uur wakker bent, kan je best een powernap doen na het middageten, tussen twee en drie uur in de namiddag. Dat heeft veel te maken met je attentiespan: als je zes uur wakker bent, vermindert je aandacht. Als je net gegeten hebt, gebruikt je lichaam bovendien heel wat energie voor de spijsvertering.

Slapeloosheid

Slaapexperten waarschuwen er wel voor dat mensen die last hebben van slapeloosheid beter géén dutjes doen. Anders zou je wel eens in een diepe slaap kunnen vallen en doe je 's nachts geen oog meer dicht.

Meer informatie over slapen vind je hier.