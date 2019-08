Tijdens een storm in South Carolina in de Verenigde Staten probeerde het team van de Esso Club om hun feesttent te redden. Maar hevige windstoten zorgden ervoor dat de tent in de lucht vloog en de werknemers met zich meenam. Twee medewerkers raakten gewond. Eén meisje werd meters de lucht in gelanceerd en kwam met een tafelblad in aanraking. Samuel Foster, de kok, werd ook de lucht in geblazen en landde op een dak. Beide slachtoffers raakten gelukkig slechts lichtgewond.