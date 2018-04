Had jij deze aprilvissen door?

Het is vandaag de eerste dag van april, en zoals altijd gaat dat gepaard met de traditionele aprilvissen. Een overzicht van enkele van de moppen die vandaag werden verspreid. Of ze geslaagd zijn? Daar laten we u zelf over oordelen.

De federale politie gaat 'viervoetige speurdroids', of robotdrugshonden aankopen, zo klinkt het op de Facebookpagina van de politie. "Niet alleen geeft een drugsdroid aan waar de drugs zich bevinden, maar ook om welke middelen het gaat", zo klinkt het. "De volgende generatie zal tevens de identiteitskaart van de arrestant kunnen inlezen en het proces-verbaal ter plaatse printen."

(Lees verder onder de post)

Delitrain

Spoorwegmaatschappij NMBS grapt van haar kant op Twitter dat ze start met een eigen maaltijdleveringsdienst op de trein. De dienst, 'Delitrain' genaamd, levert wel alleen maar koude gerechten. In de commentaren voegt de maatschappij toe dat er voor 'Aprilse Sushi' speciale kortingen zijn.

(Lees verder onder de tweet)

NMBS lanceert zijn eigen fooddelivery* service: Delitrain!

* enkel levering van koude gerechten#NMBS pic.twitter.com/hClT4IlmsZ — NMBS (@NMBS) April 1, 2018

Pierlalaland

De stad Gent kondigt dan weer aan dat er een pretpark komt in het sport- en recreatiedomein De Blaarmeersen. Het pretpark 'Pierlalaland', waarin ook plaats zal zijn voor een kleine zoo met exotische dieren, zou tegen 2020 klaar moeten zijn.

(Lees verder onder de tweet)

We krijgen ons eigen pretpark in #Gent: #Pierlalaland. Jong en oud zal zich kunnen uitleven op typisch Gentse #attracties, zoals de Slingerstrop, de Tierenteyn Terror, de Gentsche Bieste en de Niagara Neuzenval. #pretpark https://t.co/mKIHNhhY84 — Stad Gent (@Stadgent) April 1, 2018

Vernieuwde Blokken

Ook tv-zender één heeft een aprilvis in petto. Hij laat op Facebook weten dat er in de tv-quiz 'Blokken' een nieuw blokje komt, dat de vorm heeft van een haakje. "Het gaat puur om een experiment. We proberen te vissen naar wat ons publiek leuk vindt", aldus de redactie.

(Lees verder onder de tweet)

Vanaf volgende week ziet #Blokken er een beetje anders uit! https://t.co/GmVbYhOXcI — één (@een) April 1, 2018

Duivelslied

De Franse krant La Libre Belgique meldt op zijn website dat er vervanging is gevonden voor het afgeschreven WK-lied van rapper Damso. De Rode Duivels hebben beslist zelf een WK-lied te maken en in te zingen.

(Lees verder onder de tweet)

Enkel kinderen in Dreamland

Straks wordt Dreamland 'Kids Only'. Ouders moeten aan de ingang blijven wachten en mogen hun kaart meegeven. De speelgoedwinkel zal enkel toegankelijk zijn voor kinderen.