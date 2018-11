Het is zeker niet de eerste ‘Gust’ die in Woonzorgcentrum Het Heiveld in Gent komt wonen, maar wel de eerste met vier poten. Gust is een varken en hij dartelt rond tussen de senioren. Ook binnen, want Gust is zindelijk. “De mensen vinden het fantastisch”, zegt Eline Beirnaert van het animatieteam. “Ze worden betrokken bij de verzorging, maar ook gewoon van Gust te aaien worden ze blij.”