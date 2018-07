Groep dolfijnen voor kust gespot

Onderzoekers van het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel hebben gisterenmiddag een groep van een 25-tal dolfijnen met kalfjes gespot voor onze kust. De tuimelaars zwommen ten noordwesten van de Westhinderzandbank, zo’n 37 kilometer van het strand. Er worden wel vaker dolfijnen gespot in de Noordzee, maar het is zeldzaam dat het om zo een grote groep gaat.

De wetenschappers maakten gisterenmiddag een vlucht over de Belgische kust voor een onderzoek rond zeezoogdieren en om een controle te doen op vervuiling. Ze zagen plots de dolfijnen en merkten dat het om een aanzienlijke groep ging met jongen. Ze verplaatsten zich snel naar het noorden. Het leverde prachtige beelden op die het museum deelde op zijn Facebookpagina.

Een enkele tuimelaar wordt nog wel waargenomen voor onze kust. Dat was zaterdag onder meer het geval. Maar een groep van de omvang van gisteren is zeldzaam.

Volgens de onderzoekers kan de aanwezigheid van de dieren het gevolg zijn van de vele scholen pelagische vis die in onze wateren zwemmen. Dat zijn vissen die tot dichtbij het wateroppervlak zwemmen, zoals haring en makreel. Die zijn ook duidelijk zichtbaar op een van de foto’s van het museum.