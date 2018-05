Graffitikunstenaars versieren verlaten snelweg

Een snelweg die door een brand helemaal gebarsten was, is door graffitikunstenaars onder handen genomen. De 'Graffiti highway' is intussen een nieuwe toeristische trekpleister.

In 1962 vatte steenkool onder een snelweg in Pennsylvania vuur. Een hevige brand vernielde toen de weg. Door de giftige stoffen die bij de brand vrijkwamen, veranderde de stad rond de snelweg in een ware spookstad. Bovendien veroorzaakte de hitte barsten in het wegdek. Er werd dan ook beslist een nieuwe snelweg rond de oude te bouwen.

Graffitikunstenaars hebben nu een nieuwe toepassing gevonden voor het stuk verlaten snelweg. ‘Graffiti highway’ is intussen een toeristische trekpleister.