Arbeiders van het Canadese bedrijf RNC Minerals hebben in het oosten van Australië heel wat goudklompen gevonden. In een oude nikkelmijn werden goudblokken van wel 95 kilogram uitgegraven. Het goud zou meer dan tien miljoen euro waard zijn. Meestal worden in Australische mijnen enkele grammen goud gevonden, dus deze keer gaat het om een uitzonderlijke vondst.