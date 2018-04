Gezond voor mens én hond: dogscooting

Wie geen tijd heeft om elke dag uren met z'n hond te gaan wandelen, kan misschien eens proberen 'dogscooten': dat is steppen met de hond. In Nederland is het al erg populair, en ook bij ons proberen steeds meer mensen het uit.

Mieke geeft elk weekend een workshop dogscooten, om te leren steppen met je hond. “Heel veel honden zijn zwaarlijvig de laatste jaren omdat ze te weinig bewegen. Ideaal is dan dat ze gaan steppen”, legt lesgeefster Myriam Wilemsen uit. “Een kwartier steppen met de hond komt ongeveer overeen met twee uur wandelen met uw hond.”

Steppen lijkt dus ideaal voor mensen met een drukke job of weinig zin in lange wandelingen. “Je ziet ook dat ze dat plezant vinden, omdat ze meer snelheid kunnen maken, ze kunnen lopen”, zegt Steven Raeymaekers, die aan dogscooting doet. “En ik vind het gewoon plezant ook om samen met de hond met de hond iets te kunnen doen buiten gewoon wandelen.”

Voor een les van anderhalf uur betaal je 20 euro. Steppen lukt met bijna élke hond, al moeten ze het wel wat gewoon worden. “Een zwaarlijvige hond die totaal geen conditie heeft, die stept ongeveer 5 minuten. En je bouwt dat langzaam op. Je kan het eigenlijk vergelijken met start to run.”