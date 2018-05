Gezin stapt uit auto tijdens safari

In het Nederlandse safaripark Beekse Bergen werd een gezin aangevallen door een groep jachtluipaarden. De Franse familie lapte daarvoor wel de belangrijkste regel van het safaripark aan haar laars: de mensen verlieten tot twee maal toe hun wagen.

Vanuit je auto kom je in de Beekse Bergen oog in oog te staan met heel wat spectaculaire dieren zoals olifanten, giraffen, kamelen en jachtluipaarden. Je kan er verschillende routes met de bus, per boot of met je eigen auto afleggen. De afspraak is wel, dat je dan in je eigen auto blijft zitten.

Een Frans gezin hield zich niet aan die regel en stapte tot twee maal toe uit de wagen tijdens het volgen van de route. Uit de wagen achter hen werd gefilmd hoe ze tijdens hun tweede wandeling door verschillende jachtluipaarden benaderd werden.

Reactie Beekse Bergen

Volgens Niels De Wildt, manager van het park, worden de regels van de Beekse Bergen in meerdere talen en op meerdere manieren aangeduid, ook in het Frans. "Zelfs als pictogram", zegt De Wildt. "Ik was met stomheid geslagen, wat die mensen heeft bezield, is mij een groot raadsel", aldus de manager tegen NPO Radio 1.