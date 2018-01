Gevaarlijke trend: wascapsules eten

Youtube en Facebook hebben video’s verwijderd waarin mensen wascapsules opeten. Het is een nieuwe verontrustende trend: de ‘tide pod challenge’. De uitdaging daagt kinderen en jongeren uit om wascapsules in de mond te nemen en opnieuw uit te spuwen.

Een wastablet in je mond houden, wachten tot het plastic omhulsel is opgelost en het dan nét op tijd uit je mond spuwen. Dat is de 'tide pod challenge'. Het is een nieuwe verontrustende hype op sociale media.

In de Verenigde Staten en Canada steeg het aantal meldingen bij antigifcentra het laatste jaar aanzienlijk, vooral bij jongeren tussen de dertien en negentien jaar. In een maand tijd zijn er al evenveel meldingen geweest als in het hele voorbije jaar. Bij ons zijn er nog geen meldingen binnengekomen, maar toxicologen waarschuwen wel voor de gevaren.

Offline gehaald

Intussen doen YouTube en Facebook grote inspanningen om de filmpjes offline te halen. Op sociale media komen er ook al veel ludieke reacties op de rage, waar jongeren elkaar aanmoedigen om de wascapsules te gebruiken waar ze wél voor dienen.