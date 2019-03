Freestylevoetballer jongleert 100 km door de woestijn

Een freestylevoetballer heeft zo'n 100 km afgelegd in de Sahara terwijl hij een bal omhoog tikte. De tocht duurde zes dagen en leverde de Brit een wereldrecord op. De bal raakte enkel de grond als John Farnworth at, sliep of naar het toilet moest.

Tijdens zijn tocht door de Sahara werd de 33-jarige Brit ook geconfronteerd met een zandstorm en felle windvlagen. Daarom droeg hij een speciale veiligheidsbril en speciaal ontworpen voetbalschoenen om hem te beschermen tegen het zand. Op de heetste momenten droeg hij ook een sjaal op zijn hoofd, om te voorkomen dat hij verbrandde. In totaal heeft Farnworth de bal meer dan 250.000 keer in de lucht getikt.

Farnworth is al 14 jaar freestylevoetballer. Deze tocht door de Sahara levert hem zijn negende wereldrecord op.