Franse WK-taartjes lijken wel Belgisch

Een Franse bakker maakt speciale WK-taartjes om mensen te verwennen op matchdagen van het Franse voetbalteam. Hij gebruikt daarvoor blauwe, witte en rode bessen, maar komt daarmee dicht bij de Belgische driekleur.

Didier Lavry heeft niet enkel taartjes in de Franse driekleur. Ook het personeel in de bakkerij is verkleed in de Franse kleuren: blauw, wit en rood. Al geven de besjes op de speciale taartjes eerder een zwart-geel-rode indruk.

De taartjes verkopen goed, volgens de bakker. "Mensen willen zichzelf eens verwennen en kopen eens iets anders.