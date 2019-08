Franse 'Spiderman' beklimt opnieuw wolkenkrabber

De 57-jarige Fransman Alain Robert heeft het Cheung Kong Center beklommen. De wolkenkrabber in Hongkong telt 68 verdiepingen. De Fransman deed er een uur over om boven te raken en eens hij boven was, haalde hij een groot spandoek uit met daarop de vlaggen van China en Hongkong. Toen hij terug op de begane grond was, werd hij meegenomen door de politie. De Franse 'Spiderman' staat bekend om zijn ongeautoriseerde beklimmingen. Hij werd eerder al voor een jaar verbannen uit Hongkong omdat hij toen ook een ander gebouw had beklommen zonder toestemming.