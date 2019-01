Franse ‘Spider-Man’ beklimt zonder zekering toren van 47 verdiepingen in Manilla

De Franse gebouwenbeklimmer Alain Robert (56) heeft weer toegeslagen. De man die bekend werd door zonder zekering gebouwen te beklimmen zoals de Eiffeltoren in Parijs en de Empire State Building in New York, waagde zich nu aan een van de hoogste torens van de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Robert –die ook wel de Franse ‘Spider-Man’ genoemd wordt– koos de GT Tower uit voor zijn nieuwste stunt. Die is 47 verdiepingen hoog. Hij veroorzaakte flink wat bekijks, zowel op de grond als in het gebouw zelf. Daar zagen medewerkers tot hun verrassing plots iemand langs de buitenkant omhoog klauteren. Beelden van de beklimming werden vlot gedeeld op sociale media.

