Filmpje VTM NIEUWS trending in Brazilië

Een filmpje dat VTM NIEUWS vorige vrijdag verspreidde na de uitschakeling van Brazilië door de Rode Duivels op het WK in Rusland, is trending in Brazilië. In het filmpje zie je enkele uitzinnige Belgische fans in Kazan die zich op de tonen van “Aquarela do Brasil” gezamenlijk laten vallen en hiermee een sneer geven naar de Braziliaanse topspits Neymar Jr. da Silva.

Het filmpje werd door heel wat Braziliaanse nieuwssites opgepikt, al noemen de Braziliaanse media het eerder een provocatie en niet zozeer een grap.

“Deze provocatie is een verwijzing naar de positie van Neymar die door de internationale pers werd bekritiseerd omdat hij zich opzettelijk zou laten vallen en zou overdrijven in de pijn die hij voelde”, klinkt het in de krant Hoje Em Dia.

"Aanfluiting"

“Neymar werd een aanfluiting bij Belgische fans na de eliminatie van het Braziliaanse nationale team. In een video van het VTM Nieuws-programma (sic) in België zingen ze "Aquarela do Brasil" en wanneer ze de naam van de aanvaller spreken, vallen ze op de grond en simuleren ze een hersenschudding”, schrijft Esporte UOL.

Reacties verdeeld

De reacties van de Brazilianen op het filmpje zijn verdeeld: “Zijn jullie blij? Gefeliciteerd, het is volledig verdiend”, reageert Rogerio Assis Abreu op de link via YouTube. “Ik hou van de manier waarop zij hun overwinning vieren”, zegt iemand anders.

Dat Neymar niet bij iedereen geliefd is, blijkt ook. Jão Mar formuleert het zo: “Neymar is een grap, als ik daar was zou ik meegedaan hebben.” Maximiliano Costa zegt dan weer dat “Neymar de meest antipathieke speler is die ooit voor Brazilië uitkwam.” En Luciano Braga schrijft: “De pers die je zo verafgoodt is dezelfde dan die die je neersabelt”, over godenkind Neymar.

"Zwijg maar"

Maar niet iedereen bekijkt het filmpje positief: “Zwijg maar, je wordt toch nog uitgeschakeld”, waarschuwt Giovana Soares onze Rode Duivels. Echt zure reacties hebben we vooralsnog niet gevonden.

En voor wie het filmpje vrijdag heeft gemist: je kan het hierboven bekijken.