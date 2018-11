Fans schuiven elf uur aan voor ontmoeting met Mickey Mouse

Fans van Mickey Mouse hebben heel wat over voor een ontmoeting met hun favoriete Disney-held. Zo schoven heel wat bezoekers van Disneyland in Tokyo maar liefst elf uur (!) aan voor een glimp van de bekendste muis ter wereld. Op verschillende beelden die op sociale media circuleren is de immense wachtrij te zien.

Gisteren was het een historische dag: het tekenfiguurtje Mickey Mouse mocht negentig kaarsjes uitblazen. De muis werd ‘geboren’ in een cartoon die in 1928 op antenne ging. Mickey Mouse is uitgegroeid tot hét symbool van het miljardenconglomeraat ‘The Walt Disney Company’.