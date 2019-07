Een automobilist in de Amerikaanse staat Arizona is flink geschrokken toen in de stad Tucson ineens een enorme cactus de voorruit doorboorde.

De bestuurder wilde van rijbaan wisselen, maar zag de cactus over het hoofd, die vervolgens in tweeën knapte en de auto binnendrong.

De identiteit van de automobilist is niet bekendgemaakt, maar hij of zij raakte gelukkig niet gewond. De brandweer fotografeerde de auto en de foto heeft inmiddels een flink aantal likes en shares verzameld op Twitter.