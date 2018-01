Energie te veel? Snel kwijt op trampoline

Wie nog een activiteit zoekt voor een regenachtige kerstvakantie, kan in heel Vlaanderen terecht in een trampolinepark. Zo een park is er niet alleen voor kinderen, ook volwassenen kunnen er al hun energie kwijt.

Een voorwaartse salto, achterwaartse salto of een flik flak, het is eens wat anders dan het zwembad of de bioscoop. Een trampolinepark is niet alleen leuk, je leert er ook hoe je salto’s moet maken of hoe je evenwicht te houden terwijl je een hangende ladder opklimt.

Trampolinespringen wordt dan ook een echte sport en niet alleen meer iets voor in de tuin. Ook meer en meer volwassenen vinden hun weg naar een trampolinepark. Die vind je tegenwoordig in heel Vlaanderen en ze zijn zowel in de vakantie als tijdens de week vaak tot laat in de avond open.