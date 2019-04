En dan valt plots een enorme kudde schapen de tuin binnen

In de Amerikaanse stad Lincoln, in de staat Californië, zet het stadsbestuur elk jaar duizenden schapen in om de vegetatie van open weilanden kort te grazen. Dat is een van de manieren waarop de stad zich beschermt tegen bosbranden, die in de zomermaanden vaak ontstaan in droge gebieden. De schapen worden met tijdelijke prikkeldraad gescheiden van nabijgelegen woningen, maar daar laten ze zich niet altijd door afschrikken. Toen deze papa het poortje van zijn achtertuin opende om de schapen te tonen aan zijn dochtertjes, stormde een kudde de tuin van het gezin binnen.