Elon Musk rookt joint, live op YouTube

“Dit is legaal, toch?” Een bevestigend antwoord van interviewer Joe Rogan, meer had Tesla-baas Elon Musk niet nodig om zich live op YouTube aan een joint te wagen. De beelden gaan nu als een raket de wereld rond.

Elon Musk was meer dan twee uur lang te gast in de podcast van de Joe Rogan Experience, live gestreamd op YouTube. Gastheer Joe Rogan, een Amerikaanse stand-upcomedian en presentator, haalde naar het einde van het gesprek toe een stevige joint boven (op 2:10 in de video). “Is dat nu een joint, of is het een sigaar”, vroeg Musk. “Marihuana met tabak”, antwoordde Rogan. Musk gaf schertsend toe dat hij dat weleens geprobeerd had in zijn leven. “Jij mág nu waarschijnlijk niet met al die aandeelhouders?” daagde Rogan de CEO van Tesla en SpaceX uit. “Dit is legaal, toch?” vroeg Musk retorisch, in het besef dat hij in Californië was. En hij trok met volle teugen aan de hem aangeboden joint.

De twee nipten in de studio af en toe ook aan een glaasje whisky. Dat deed Musk opnieuw na zijn vleugje weed. Een uitstekende combinatie vonden de heren. En dat allemaal tussen de soms zware conversaties door, over de liefde, artificiële intelligentie, de mensheid en Musks bedrijven.

Elon Musk oogde zeer vermoeid, een toestand die helemaal overeenstemt met de laatste berichten over hem. De aanhoudende problemen met de productie van zijn elektrische Tesla-wagens spelen hem parten. Hij slaapt amper en werkt zich te pletter. Afgelopen maand beschuldigde hij op Twitter een Britse duiker van het reddingsteam aan de Thaise grot, Vernon Unsworth, herhaaldelijk van pedofilie en kinderverkrachting, zonder het aanleveren enig bewijs. Na de laatste aanval op Unsworth, kelderde de waarde van Tesla woensdag op de beurs tot het laagste niveau sinds eind mei.

Over zichzelf vertelde Musk aan Rogan onder meer dat hij aanvankelijk dacht dat hij “zot” was. Vijf-zes jaar geleden kwam hij erachter dat hij “anders dan andere mensen” is. Zijn brein houdt nooit op met het spuien van ideeën, iets waar hij naar eigen zeggen maar niet van kan weglopen.

De negatieve reacties op Twitter laat hij voor het grootste deel aan zich voorbijgaan, zei hij. De eindbalans vindt hij eerder positief, al gaf hij toe dat er “heel wat negativiteit op Twitter bestaat”.