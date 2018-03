Eiffeltoren decor van loopwedstrijd

De iconische Eiffeltoren in Parijs was gisteren het unieke decor van een loopwedstrijd. De 'verticale wedstrijd' was al aan zijn vierde editie toen en was ook dit jaar een succes.

129 lopers uit vijf verschillende continenten namen deel aan de wedstrijd, waaronder veertig professionele atleten. Een voor een trotseerden de deelnemers 1.665 stappen om zo de top te bereiken en dat om ter snelst.

Dezelfde winnaar

Voor de vierde keer op rij won de Pool Piotr Lobodzinski de wedstrijd bij de mannen. Hij bereikte de top in 7 minuten en 56,67 seconden. Bij de vrouwen ging de Australische Suzy Walsham ook voor de vierde keer met de overwining aan de haal. Zij bereikte de top in 10 minuten en 02,70 seconden.