In de Amerikaanse staat Kentucky vangen ze vissen op speciale wijze. Omdat er op bepaalde plaatsen een veel te grote populatie van karpers is, schakelen ze drastische middelen in. Er wordt een forse stroomstoot door het water gestuurd waardoor de vissen letterlijk opveren en verlamd aan de oppervlakte blijven liggen. Ze kunnen dan eenvoudig opgeschept worden. Deze ingreep is noodzakelijk klinkt het, want de karpers maken het hele ecosysteem kapot.